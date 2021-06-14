Словаки обыграли сборную Польши на чемпионате Европы по футболу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Команда Словакии обыграла сборную Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, передает Sputnik.

Матч группы Е, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился со счетом 2:1 в пользу словаков. Первый мяч был забит 18-й минуте – отскоком от польского голкипера Войцеха Щенсного. Вратарь сборной Польши стал первым кипером, который оформил автогол в играх ЧЕ.

Поляки сумели отыграться 46-й минуте – отличился Кароль Линетта, однако на 69-й благодаря голу Милана Шкриньяра словаки вышли вперед.

Сборная Словакии в пятницу 18 июня сыграет в Санкт-Петербурге еще один матч – со шведами, 19-го поляки в Севилье сразятся с командой Испании.

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