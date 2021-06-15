Четыре команды сыграют первые матчи тура на Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Матчи Франция - Германия и Венгрия- Португалия пройдут впервые в группе F во вторник вечером на Евро-2020, сообщает Sputnik.

Венгерская команда в Будапеште проведет встречу с действующими чемпионами Европы португальцами, начнется встреча в 19:00.

А вот чемпионы мира французы сыграют в Мюнхене со сборной Германии в 22:00. Встречи пройдут в рамках перового тура группы F.

После того как завершится групповой этап в 1/8 финала смогут выйти по две лучшие команды из каждой четверки, кроме того, пробиться смогут и четыре лучшие команды, которые завершат на третьих позициях.

16-й чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года в одиннадцати городах континента.

Изначально он был приурочен к 60-летию первого турнира, однако помешала пандемия: в УЕФА приняли решение перенести континентальное первенство с 2020-го на 2021-й год. Но официальное название турнира сохранилось - Евро-2020.

Зрители на матчи турнира допущены, однако на большинстве игр, включая полуфиналы и финал, заполняемость трибун составляет не более 50 %.

Решающий поединок 16-го Евро пройдет 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

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