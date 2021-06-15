ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершается первый тур группового этапа футбольного турнира Евро-2020

15.06.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Евро-2020 набирает обороты. Сегодня завершается первый тур группового этапа долгожданного турнира для футбольных болельщиков. Действующие победители континентального форума - сборная Португалии с Криштиану Роналду - готовится к противостоянию с Венгрией. В 19:00 стартовый свисток прозвучит на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Дуэль с приставкой супер- смотрите в вечерней программе. Действующие чемпионы мира - французы - настроены пошуметь и на главном турнире Старого Света. Сегодня  у них  непростой экзамен - сборная Германии в оппонентах.

Обе футбольные встречи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Напомним, белорусские болельщики имеют возможность следить за матчами Евро также на столичном стадионе "Динамо" с большого экрана. Зрители могут разместиться прямо на газоне легендарной арены. Вход бесплатный, но предварительно на сайте стадиона нужно зарегистрироваться. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евро-2020 набирает обороты. Сегодня завершается первый тур группового этапа долгожданного турнира для футбольных болельщиков. Действующие победители...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Четыре команды сыграют первые матчи тура на Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by