Завершается первый тур группового этапа футбольного турнира Евро-2020

Источник материала: БT

Евро-2020 набирает обороты. Сегодня завершается первый тур группового этапа долгожданного турнира для футбольных болельщиков. Действующие победители континентального форума - сборная Португалии с Криштиану Роналду - готовится к противостоянию с Венгрией. В 19:00 стартовый свисток прозвучит на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Дуэль с приставкой супер- смотрите в вечерней программе. Действующие чемпионы мира - французы - настроены пошуметь и на главном турнире Старого Света. Сегодня у них непростой экзамен - сборная Германии в оппонентах.

Обе футбольные встречи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Напомним, белорусские болельщики имеют возможность следить за матчами Евро также на столичном стадионе "Динамо" с большого экрана. Зрители могут разместиться прямо на газоне легендарной арены. Вход бесплатный, но предварительно на сайте стадиона нужно зарегистрироваться.





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