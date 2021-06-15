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Завершается первый тур группового этапа футбольного турнира Евро-2020
15.06.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Евро-2020 набирает обороты. Сегодня завершается первый тур группового этапа долгожданного турнира для футбольных болельщиков. Действующие победители континентального форума - сборная Португалии с Криштиану Роналду - готовится к противостоянию с Венгрией. В 19:00 стартовый свисток прозвучит на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Дуэль с приставкой супер- смотрите в вечерней программе. Действующие чемпионы мира - французы - настроены пошуметь и на главном турнире Старого Света. Сегодня у них непростой экзамен - сборная Германии в оппонентах.
Обе футбольные встречи телеканал
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Евро-2020 набирает обороты. Сегодня завершается первый тур группового этапа долгожданного турнира для футбольных болельщиков. Действующие победители...
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