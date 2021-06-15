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В. Азаренко стартует в одиночном разряде на теннисном турнире в Берлине
15.06.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Теннисные баталии в Берлине. После успешного старта в парном разряде Виктория Азаренко готовится провести первый матч в одиночном разряде на турнире серии WTA. Призовой фонд соревнований - 565 тысяч долларов. В первом раунде в соперницах Андреа Петкович из Германии, она на 129-й позиции в планетарном табеле, Азаренко сейчас на 16-й строчке. Спортсменки пересекались ранее на кортах четыре раза, и пока в личных встречах паритет - 2:2. Удастся ли сегодня Виктории склонить чашу весов в свою сторону, узнаем из прямой трансляции на телеканале
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Теннисные баталии в Берлине. После успешного старта в парном разряде Виктория Азаренко готовится провести первый матч в одиночном разряде на турнире серии WTA....
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