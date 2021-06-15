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Белоруска А. Мирончик-Иванова победила в прыжках в длину на турнире в Афинах
15.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белоруска установила свой season best. В лучшей попытке Мирончик-Иванова прыгнула на 6 метров 79 сантиметров. Однако при этом до олимпийского квалификационного норматива Анастасии не хватило трех сантиметров.
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Белоруска установила свой season best. В лучшей попытке Мирончик-Иванова прыгнула на 6 метров 79 сантиметров. Однако при этом до олимпийского квалификационного...
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