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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
15.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Шахтер" против "Лудогорца". В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии солигорчанам суждено встретиться с болгарской командой. Первая игра "горняков" пройдет на выезде 6 или 7 июля, ответная на своем поле 13 или 14 числа. Победитель выйдет во второй квалификационный раунд главного клубного турнира Старого континента. Проигравший продолжит выступление в Лиге конференций.
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"Шахтер" против "Лудогорца". В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии солигорчанам суждено...
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