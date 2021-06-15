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"Шахтер" против "Лудогорца". В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии солигорчанам суждено встретиться с болгарской командой. Первая игра "горняков" пройдет на выезде 6 или 7 июля, ответная на своем поле 13 или 14 числа. Победитель выйдет во второй квалификационный раунд главного клубного турнира Старого континента. Проигравший продолжит выступление в Лиге конференций.