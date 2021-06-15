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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

15.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Шахтер" против "Лудогорца". В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии солигорчанам суждено встретиться с болгарской командой. Первая игра "горняков" пройдет на выезде 6 или 7  июля, ответная на своем поле  13 или 14  числа. Победитель выйдет во второй квалификационный раунд главного клубного турнира Старого континента. Проигравший продолжит выступление в Лиге конференций.


 
 
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"Шахтер" против "Лудогорца". В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии солигорчанам суждено...
 
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