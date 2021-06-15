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В. Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Берлине

15.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира в Берлине. На старте своего выступления в одиночном разряде экс первая ракетка мира переиграла 129-ю в мире Андреа Петкович. Матч продолжался 1 час 46 минут. В первом сете Азаренко сумела взять всего одну подачу соперницы и не отдала ни одной своей - 6:4. Во второй партии девушки доиграли до тай-брейка, который также остался за белоруской - 7:2. В следующем круге Виктория сыграет с Ангеликой Кербер. Немецкая теннисистка не испытала сегодня особых проблем в поединке с Мисаки Дои - 6:2, 6:1. 


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Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира в Берлине. На старте своего выступления в одиночном разряде экс первая ракетка мира переиграла 129-ю в мире Андреа...
 
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