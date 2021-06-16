Евро-2020: Погба отреагировал на укус Рюдегера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал эпизод с защитником команды Германии Антонио Рюдигером, укусившим его во время матча, пишет Goal.com.

Накануне состоялся поединок Франция – Германия ( 1:0 ) в рамках группового этапа Евро-2020. В концовке первого тайма Рюдигер укусил Погба, но главный арбитр встречи испанец Карлос Дель Серро Гранде и его ассистенты на поле, и VAR оставили инцидент без внимания.

"Мы с ним друзья. Ничего особенного не случилось. Да, он меня немного укусил. Кадры, которые были по телевизору, уже в прошлом. Мы знаем друг друга очень давно", - сказал Погба.

Француз добавил, что не собирается расстраиваться из-за желтых или красных карточек за такие действия.

"Я почувствовал укус, сказал арбитру, а он принял решения. Рюдигер не получил карточку, но я думаю, что так лучше. Я не хочу, чтобы его дисквалифицировали из-за этого", - добавил он.

Следующий матч французы проведут 19 июня против Венгрии, в этот же день немцы сыграют против Португалии.

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