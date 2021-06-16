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Парашютист на матче Германия - Франция травмировал несколько человек

16.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

ЧП произошло Мюнхене, перед матчем между сборными Германии и Франции на Евро-2020. Активист экологической организации прыгнул с парашютом, на котором было послание от Гринпис отказаться от нефтепродуктов. Точкой своего приземления он выбрал футбольную арену. Правда, во время своей акции он травмировал болельщика: на зрителей упали обломки креплений и проводов.

Позже Гринпис пояснил, что таким образом они призывали один из крупнейших автомобильных брендов прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.


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ЧП произошло Мюнхене перед матчем между сборными Германии и Франции на Евро-2020. Активист экологической организации прыгнул с парашютом, на котором было послание...
 
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