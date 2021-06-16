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Гол Миранчука принес России победу над Финляндией на Евро-2020

16.06.2021 18:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Футболисты сборной России одержали победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы, сообщает Sputnik.

Матч второго тура группового раунда в квартете В Финляндия – Россия состоялся в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Россияне праздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук в самой концовке первого тайма (45+2).

К слову, 22-летний голкипер россиян Матвей Сафонов, дебютировавший за национальную команду, провел первый "сухой" матч.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Вратарь сборной России Матвей Сафонов

Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня. А следующим соперником подопечных Черчесова станет сборная Дании. Матч состоится в Копенгагене 21 июня.

В сегодняшнем матче травму получил защитник российской сборной Марио Фернандес. Футболист не смог продолжить матч и на 25-й минуте был заменен. Позже в пресс-службе сборной России рассказали, что Фернандес находится в одной из больниц Санкт-Петербурга – у него подозрение на травму грудного отдела позвоночника.

Ранее российская сборная лишилась защитника Юрия Жиркова, который получил травму в поединке против сборной Бельгии (0:3).

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник "Аталанты" забил победный гол "в раздевалку", это первая первая виктория россиян на турнире.
 
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