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Гол Миранчука принес России победу над Финляндией на Евро-2020
16.06.2021 18:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Футболисты сборной России одержали победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы, сообщает Sputnik.
Матч второго тура группового раунда в квартете В Финляндия – Россия состоялся в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Россияне праздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук в самой концовке первого тайма (45+2).
К слову, 22-летний голкипер россиян Матвей Сафонов, дебютировавший за национальную команду, провел первый "сухой" матч.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Вратарь сборной России Матвей Сафонов
Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня. А следующим соперником подопечных Черчесова станет сборная Дании. Матч состоится в Копенгагене 21 июня.
В сегодняшнем матче
Ранее российская сборная
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Полузащитник "Аталанты" забил победный гол "в раздевалку", это первая первая виктория россиян на турнире.
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