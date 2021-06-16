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Белорусские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках
16.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Статусные соперники встретятся с белорусскими клубами во 2-м круге квалификационного раунда Лиги конференций. По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне "Торпедо-БелАЗ" сыграет с Копенгагеном, брестское "Динамо" с чешской "Викторией". БАТЭ - с победителем пары "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Тре Пенне" (Сан-Марино). Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля.
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Статусные соперники встретятся с белорусскими клубами во 2-м круге квалификационного раунда Лиги конференций. По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне...
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