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Белорусские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

16.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Статусные соперники встретятся с белорусскими клубами во 2-м круге квалификационного раунда Лиги конференций. По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне "Торпедо-БелАЗ" сыграет с Копенгагеном, брестское "Динамо" с чешской "Викторией". БАТЭ - с победителем пары "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Тре Пенне" (Сан-Марино). Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля.


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Статусные соперники встретятся с белорусскими клубами во 2-м круге квалификационного раунда Лиги конференций. По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне...
 
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