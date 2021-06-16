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Сборная России по футболу на Евро 2020 выиграла у Финляндии 1:0

16.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Гол Алексея Миранчука в добавленное к первому тайму время приносит первую победу сборной России на Евро 2020. В тяжелейшем матче против Финляндии в рамках группы B команда Станислава Черчесова смогла забить лишь однажды. Однако в самом начале встречи гол забили финские футболисты, но тот был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР. В турнирной таблице квартета по 3 очка у Бельгии, России и Финляндии. Дания пока без набранных баллов, но, как и бельгийцы, имеет матч в запасе. В эти минуты идет встреча Турции и Уэльса.


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Гол Алексея Миранчука в добавленное к первому тайму время приносит первую победу сборной России на Евро 2020. В тяжелейшем матче против Финляндии в рамках группы B...
 
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