Продолжается чемпионат Европы по футболу

Источник материала: БT

Будоражить сердца поклонников игры номер 1 в эти дни продолжает чемпионат Европы по футболу. Причем, в самом прямом смысле слова: уже во второй день турнира полузащитник Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца прямо во время игры, но медицинской бригаде удалось реанимировать спортсмена и стабилизировать. Сейчас с ним все в порядке, он уже поблагодарил миллионы болельщиков за поддержку. Криштиану Роналду тем временем покорил, казалось бы, вечный рекорд Мишеля Платини и при этом обрушил акции одного из мировых брендов аж на 4 миллиарда долларов.

Следят за футболом в эти дни и в Минске - в самой большой фан-зоне на стадионе “Динамо”. Самые яркие моменты чемпионата в сюжете собрал Станислав Липский.

Футбол. Чемпионат Европы. Роналду стал лучшим бомбардиром турнира

Криштиану Роналду накануне сделал еще один шаг к званию лучшего футболиста планеты всех времен: португалец оформил дубль в ворота Венгрии, помог своей сборной победить оппонентов 3:0 и при этом обошел Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров турнира. У Роналду теперь 11 точных ударов, у француза 9.

Параллельно Криштиану стал первым футболистом, который сыграл в финальных стадиях пяти чемпионатов Европы!

Чуть ранее португалец (только вслушайтесь!) на 4 млрд долларов обрушил стоимость бренда известного производителя газированных напитков, убрав бутылочку с лимонадом в сторону, заявив, мол, друзья, пейте воду.

Фондовые биржи на такой поступок португальца отреагировали падением стоимости акций компании с 242 миллиардов до 238!

Матч Франция - Германия был прерван из-за парапланериста

Этот эпизод случился в поединке между Францией и Германией. Бенджамин Стефан решил обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды, совершив полет на параплане. Но активист Гринпис не справился с управлением - задел стальной трос на стадионе в Мюнхене и был вынужден совершить аварийную посадку на газон "Альянц-Арены", травмировав двух болельщиков. Полиция уже объявила, что ведет расследование на предмет нарушения Уголовного кодекса и закона об авиации.







Такса Р2Д2, один из оракулов турнира, не угадала исход игры, дважды выбрав баварскую сосиску из предложенных угощений, что означало победу Германии.

Не только такса выступает в качестве прогнозиста, удивляет в этом моменте лев-альбинос Бой из тайского зоопарка. В его активе пять точных предсказаний - предугаданы триумфы сборной Англии, Португалии и Нидерландов.

Фан-зона Евро-2020 работает на стадионе "Динамо"

Вот так живут игрой номер 1 во время Евро-2020 в Минске.

Самая большая фан-зона страны, расположенная внутри стадиона "Динамо", продолжает свою работу в режиме нон-стоп. Наибольший интерес пока вызвал поединок между сборными Франции и Германии. "Трехцветные" победили 1:0, за матчем отсюда наблюдали более 5 тысяч любителей игры номер 1. Как же приятно наслаждаться футболом, лежа на газоне!

Сегодняшний матч, где Россия победила Финляндию 1:0, ажиотажа не вызвал. Видимо, раннее начало игры сказалось на антураже. Только в ближайшую субботу - в день белорусского футбольного классико между "Динамо" и БАТЭ - фан-зона не будет работать, а так спорткомплекс ждет гостей каждый день до 11 июля включительно.

Футбол. Чемпионат Европы - 2020 и пандемия

Пандемия ограничила количество болельщиков на трибунах стадионов. Но если к этому мы уже привыкли, то с потерей топовых игроков команд - участниц турнира из-за болезни смириться сложно. Бускетс, Мостовой, Кулушевски, Канселу сказали Евро "прощай". Испания, кстати, без Бускетса сыграла лишь вничью дома со Швецией - 0:0.

Это события чемпионата Европы всего за неделю. То ли еще будет! Продолжаем вместе жить футболом.





Читайте также:

