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Продолжается чемпионат Европы по футболу

17.06.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Будоражить сердца поклонников игры номер 1 в эти дни продолжает чемпионат Европы по футболу. Причем, в самом прямом смысле слова: уже во второй день турнира полузащитник Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца прямо во время игры, но медицинской бригаде удалось реанимировать спортсмена и стабилизировать. Сейчас с ним все в порядке, он уже поблагодарил миллионы болельщиков за поддержку. Криштиану Роналду тем временем покорил, казалось бы, вечный рекорд Мишеля Платини и при этом обрушил акции одного из мировых брендов аж на 4 миллиарда долларов.

Следят за футболом в эти дни и в Минске - в самой большой фан-зоне на стадионе “Динамо”. Самые яркие моменты чемпионата в сюжете собрал Станислав Липский.

Футбол. Чемпионат Европы. Роналду стал лучшим бомбардиром турнира

Криштиану Роналду накануне сделал еще один шаг к званию лучшего футболиста планеты всех времен: португалец оформил дубль в ворота Венгрии, помог своей сборной победить оппонентов 3:0 и при этом обошел Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров турнира. У Роналду теперь 11 точных ударов, у француза 9.

Параллельно Криштиану стал первым футболистом, который сыграл в финальных стадиях пяти чемпионатов Европы!

Чуть ранее португалец (только вслушайтесь!) на 4 млрд долларов обрушил стоимость бренда известного производителя газированных напитков, убрав бутылочку с лимонадом в сторону, заявив, мол, друзья, пейте воду.

Фондовые биржи на такой поступок португальца отреагировали падением стоимости акций компании с 242 миллиардов до 238!

Матч Франция - Германия был прерван из-за парапланериста

Этот эпизод случился в поединке между Францией и Германией. Бенджамин Стефан решил обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды, совершив полет на параплане. Но активист Гринпис не справился с управлением - задел стальной трос на стадионе в Мюнхене и был вынужден совершить аварийную посадку на газон "Альянц-Арены", травмировав двух болельщиков. Полиция уже объявила, что ведет расследование на предмет нарушения Уголовного кодекса и закона об авиации.

Продолжается чемпионат Европы по футболу

Такса Р2Д2, один из оракулов турнира, не угадала исход игры, дважды выбрав баварскую сосиску из предложенных угощений, что означало победу Германии.

Не только такса выступает в качестве прогнозиста, удивляет в этом моменте лев-альбинос Бой из тайского зоопарка. В его активе пять точных предсказаний - предугаданы триумфы сборной Англии, Португалии и Нидерландов.

Фан-зона Евро-2020 работает на стадионе "Динамо"

Вот так живут игрой номер 1 во время Евро-2020 в Минске.

Самая большая фан-зона страны, расположенная внутри стадиона "Динамо", продолжает свою работу в режиме нон-стоп. Наибольший интерес пока вызвал поединок между сборными Франции и Германии. "Трехцветные" победили 1:0, за матчем отсюда наблюдали более 5 тысяч любителей игры номер 1. Как же приятно наслаждаться футболом, лежа на газоне!

Сегодняшний матч, где Россия победила Финляндию 1:0, ажиотажа не вызвал. Видимо, раннее начало игры сказалось на антураже. Только в ближайшую субботу - в день белорусского футбольного классико между "Динамо" и БАТЭ - фан-зона не будет работать, а так спорткомплекс ждет гостей каждый день до 11 июля включительно.

Футбол. Чемпионат Европы - 2020 и пандемия

Пандемия ограничила количество болельщиков на трибунах стадионов. Но если к этому мы уже привыкли, то с потерей топовых игроков команд - участниц турнира из-за болезни смириться сложно. Бускетс, Мостовой, Кулушевски, Канселу сказали Евро "прощай". Испания, кстати, без Бускетса сыграла лишь вничью дома со Швецией - 0:0.

Это события чемпионата Европы всего за неделю. То ли еще будет! Продолжаем вместе жить футболом.


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Теги: Минск
 
 
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Будоражить сердца поклонников игры номер 1 в эти дни продолжает чемпионат Европы по футболу. Причем, в самом прямом смысле слова: уже во второй день турнира...
 
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