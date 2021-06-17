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Надаль пропустит Уимблдон и Олимпиаду

17.06.2021 15:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Уимблдонском турнире в Лондоне и на Олимпийских игра в Токио. Об этом третья ракетка мира написал в своем Instagram.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля, Игры - с 23 июля по 8 августа.

"Хочу сообщить, что я решил не участвовать в Уимблдоне. Также я не буду играть на Олимпийских играх в Токио", - заявил Надаль.

Он добавил, что для него это сложное решение. "Но после того, как я прислушался к своему телу и обсудил все с моей командой, я понял, что это правильное решение", - сказал теннисист. 

"Тот факт, что между "Ролан Гаррос" и Уимблдоном всего две недели, не облегчает задачу восстановления моего организма после изнурительного грунтового сезона", - пояснил он. 

Надаль подчеркнул, что продлить карьеру и выступать на максимально конкурентноспособном уровне.

Последним турниром, где выступал испанец был Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос"). В полуфинале Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу, который и выиграл турнир затем, обыграв грека Стефаноса Циципаса.

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Теги: Минск
 
 
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35-летний испанец, занимающий в мировом рейтинге третье место, пояснил, что принял это сложное решение, прислушавшись к своему телу.
 
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