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Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
17.06.2021 15:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Берлине, сообщает Sputnik.
Сегодня белоруска провела матч 1/8 финала против немки Ангелики Кербер (27). Азаренко победила со счетом 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.
За выход в полуфинал Азаренко сразится с сильнейшей в паре Каролина Плишкова (Чехия, 10) - Джессика Пегула (США, 26).
Накануне выступление на турнире завершила белоруска Арина Соболенко (4). Первая ракетка Беларуси уступила американке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.
Сегодня вечером Азаренко и Соболенко в четвертьфинале парного разряда встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич / Шелби Роджерс.
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Во втором сете белоруска уступала сопернице со счетом 3:5, но затем выиграла четыре гейма подряд.
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