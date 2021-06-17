Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Берлине, сообщает Sputnik.

Сегодня белоруска провела матч 1/8 финала против немки Ангелики Кербер (27). Азаренко победила со счетом 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

За выход в полуфинал Азаренко сразится с сильнейшей в паре Каролина Плишкова (Чехия, 10) - Джессика Пегула (США, 26).

Накануне выступление на турнире завершила белоруска Арина Соболенко (4). Первая ракетка Беларуси уступила американке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.

Сегодня вечером Азаренко и Соболенко в четвертьфинале парного разряда встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич / Шелби Роджерс.

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