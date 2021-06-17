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Украина добыла первую победу на Евро-2020, обыграв Северную Македонию

17.06.2021 18:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Сборная Украины одержала победу над командой Северной Македонии на чемпионате Европы по футболу, сообщает Sputnik.

Встреча группы С Украина – Северная Македония состоялась в Бухаресте в четверг, 17 июня. Украинцы праздновали победу со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34-я). У балканцев – Эзган Алиоски (57-я). К слову, полузащитник сначала не смог забить пенальти, но затем оказался быстрее других на добивании.

На 82-й минуте украинцы могли увеличить счет, но голкипер Северной Македонии Столе Димитриевски отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Руслана Малиновского.

© REUTERS / MIHAI BARBU
Голкипер сборной Северной Македонии Столе Димитриевски

Интересно, что украинская команда одержала первую победу в финальных этапах ЧЕ со своего первого матча на домашнем турнире в 2012 году, после этого украинцы проиграли два матча на домашнем чемпионате Европы, все три на Евро-2016 и стартовую встречу этого турнира. 

Украинская команда набрала 3 очка и идет на третьем месте в группе C, сборная Северной Македонии потерпела второе поражение на турнире и замыкает таблицу квартета (0 очков).

В следующем туре сборная Украины сыграет в Бухаресте против команды Австрии, северомакедонцы в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов. Оба поединка пройдут 21 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Украинские футболисты одержали первую победу в финальных этапах Евро со своего первого матча на домашнем турнире в 2012 году.
 
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