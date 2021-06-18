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Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона

18.06.2021 11:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Финал чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает Times.

Финал Евро-2020 должен пройти в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля.

По информации источника, если официальные лица УЕФА и ФИФА не будут освобождены от необходимости проходить самоизоляцию по прибытии, будет рассмотрен вариант с переносом матча из Лондона в Будапешт.

В свою очередь, британский Кабмин обсуждает возможность сделать исключение для 2,5 тысяч представителей УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей и разрешить им не уходить на изоляцию.

Официальным лицам могут разрешить посещать матчи плей-офф Евро на "Уэмбли", тренировки команд, встречаться с членами правительства Великобритании.

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах континентального первенства в Лондоне установлено ограничение в 25% от вместимости арены - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к плей-офф.

К слову, на матчах чемпионата Европы в Венгрии разрешена 100-процентная заполняемость стадиона.

В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфинал и финал.

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Теги: Минск
 
 
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УЕФА может перенести финальный поединок, так как в Лондоне действуют жесткие карантинные меры.
 
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