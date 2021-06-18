Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" и "Сморгони" сыграли вничью - 2:2 - в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Бресте, гости дважды вели в счете, но хозяева оба раза сравнивали результат.

В первом сегодняшнем поединке лидер чемпионата страны солигорский "Шахтер" одержал свою 13-ю победу подряд, разгромив на выезде футболистов "Слуцка" - 4:1.

Результаты первых игр этого тура: "Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 2:2.

Центральный поединок 13-го тура состоится завтра: минское "Динамо" сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу "Витебск" примет у себя дома брестский "Рух", "Гомель" встретится на своем поле с "Ислочью", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с речицким "Спутником".

Турнирное положение: "Шахтер" - 39 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Динамо" (Брест) - 19, "Витебск" - 18, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-