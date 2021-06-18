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Беларусь встречается со Словакией на чемпионате Европы по баскетболу
18.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
После триумфального старта на чемпионате Европы по баскетболу в эти минуты наша женская сборная проводит второй поединок. Накануне белоруски, напомним, одолели испанок - действующих победительниц турнира. Сейчас же играем против Словакии. Прямая трансляция поединка на
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После триумфального старта на чемпионате Европы по баскетболу в эти минуты наша женская сборная проводит второй поединок. Накануне белоруски, напомним, одолели...
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