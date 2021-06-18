|
Швеция обыграла Словакию на Евро-2020
18.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сборная Швеция обыгрывает Словакию, 1:0, в первом матче игрового дня на чемпионате Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Единственный мяч оформил Эмиль Форсберг с пенальти. Эта виктория позволила шведам возглавить группу E с четырьмя баллами как минимум до завтрашнего вечера, когда сыграют команды Испании и Польши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Швеция обыгрывает Словакию, 1:0, в первом матче игрового дня на чемпионате Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Единственный мяч оформил Эмиль...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)