Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маргарита Махнева выиграла чемпионат Беларуси в гонках байдарок одиночек на 200 м дистанции. Состязания проходят на канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованная спортсменка из Гомельской области показала на финише решающего заезда результат 40,016 сек. Второе и третье места также остались за представительницами данного региона Мариной Литвинчук (40,249 сек.) и Надеждой Попок (40,458 сек) соответственно.

У мужчин в гонках байдарок-одиночек на 200 м первенствовал Алексей Мисюченко из Минской области – 34,663 сек. Второе место занял Дмитрий Третьяков из Могилевской области – 34,978 сек. Его земляк Владислав Литвинов финишировал третьим – 35,210 сек.

В гонках каноэ-двоек на 1000 м золотые медали выиграли Никита Рудевич и Виталий Осецкий представляющие команды Гродненской и Могилевской областей – 3 мин. 30,809 сек.

Второе место у минского экипажа Максима Крысько и Ивана Потапенко – 3 мин. 33,074 сек.

Третье место оставили за собой спортсмены из Минской области Владислав Полешко и Матвей Шалак – 3 мин. 34,151 сек.

Каноистки Елена Ноздрева и Надежда Макарченко, защищающие цвета Гомельской и Могилевской областей не знали себе равных в гонках женских каноэ-двоек на дистанции 500 м. Их победный результат – 1 мин. 57,239 сек.

Александра Каллаур и Ирина Вихрук из Брестской области выиграли серебро – 1 мин. 59,879 сек. Бронза у спортсменок Минска Анастасии Кудряшовой и Анастасии Гаврук – 2 мин. 02,337 сек.

Старты байдарок-двоек у женщин на 1000 м принесли золотые медали чемпионата страны Инне Савчук и Владиславе Скригановой (Гродненская/Гомельская области) – 3 мин. 42,537 сек. Дуэт из Гродненской области Татьяна Шмукста и Людмила Синкель заняли второе место – 3 мин. 43,842 сек. Третья позиция у экипажа из Гомельской области Елизавета Реут/Ольга Чегаева – 3 мин. 44,575 сек.

В состязаниях мужских байдарок-двоек на 1000 м не было равных Никите Борикову и Олегу Юрене (Гомельская/Брестская области) – 3 мин. 09,634 сек.

Второе место у Павла Медведева и Виталия Белько (Гомельская/Минская области) – 3 мин. 11,157 сек. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за Романом Захаренко и Владиславом Сухоносовым (Гомельская область) – 3 мин. 11,994 сек. -0-