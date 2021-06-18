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Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира в Берлине

18.06.2021 23:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал одиночного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Виктория Азаренко переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу (26) - 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В матче за выход в финал соперницей белоруски будет россиянка Людмила Самсонова (106). В поединке 1/16 финала соревнований в столице Германии Виктория Азаренко обыграла представительницу Германии Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2), а во втором раунде взяла верх над еще одной немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (27) - 6:3, 7:5.

Четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.

Завтра в полуфинале парного разряда Виктория Азаренко и Арина Соболенко встретятся с канадско-мексиканским тандемом Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос.

Турнир в Берлине завершится 20 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в четвертьфинале Виктория Азаренко переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу (26) - 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В матче...
 
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