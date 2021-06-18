Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла рлссиянам в матче Евролиги

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе поражение на стартовом этапе очередного розыгрыша Евролиги в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы С белорусы встречались с россиянами и уступили со счетом 3:5. В составе проиграших мячи забили Иван Константинов, Анатолий Рябко и Вадим Бокач. Вчера белорусская команда уступила еще одной сильной команде - Испании - со счетом 3:6. Завтра сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, завершит первый этап матчем с командой Турции. В первом туре турки проиграли россиянам со счетом 1:5, а затем уступили испанцам - 3:5.

Результаты игр в других квартетах:

А: Украина - Азербайджан - 5:4 (по пенальти), Португалия - Германия - 9:1;

В: Италия — Польша - 5:3 (по пенальти), Швейцария - Франция - 3:2.

После завершения первого тура Евролиги сборная Беларуси также в Назаре с 21 по 27 июня попытается завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира. В квалификационной группе соперниками белорусской сборной будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. По итогам отборочного турнира пропуска в Москву получат четыре команды. Финальная часть планетарного форума с участием 16 команд пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.-0-