Еще одни нули на Евро-2020: Англия и Шотландия сыграли вничью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Футболисты сборной Англии сыграли вничью против команды Шотландии в матче чемпионата Европы, сообщает Sputnik.

Встреча второго тура в группе D Англия - Шотландия состоялась в пятницу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Соперники разошлись миром - 0:0.

Интересно, что это вторая нулевая ничья на Евро-2020. 14 июня в поединке группы Е Испания и Швеция также не смогли ни разу поразить ворота друг друга.

Ранее в квартете D прошла встреча сборных Чехии и Хорватии. Игра завершилась со счетом 1:1 .

После двух туров по четыре очка набрали сборные Чехии и Англии, в активе сборных Хорватии и Шотландии по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа англичане 22 июня сыграют с чехами, шотландцы в этот же день встретятся с хорватами.