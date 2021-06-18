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Еще одни нули на Евро-2020: Англия и Шотландия сыграли вничью
19.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июня – Sputnik. Футболисты сборной Англии сыграли вничью против команды Шотландии в матче чемпионата Европы, сообщает Sputnik.
Встреча второго тура в группе D Англия - Шотландия состоялась в пятницу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Соперники разошлись миром - 0:0.
Интересно, что это вторая нулевая ничья на Евро-2020. 14 июня в поединке группы Е Испания и Швеция также не смогли ни разу поразить ворота друг друга.
Ранее в квартете D прошла встреча сборных Чехии и Хорватии.
После двух туров по четыре очка набрали сборные Чехии и Англии, в активе сборных Хорватии и Шотландии по одному баллу.
В заключительном туре группового этапа англичане 22 июня сыграют с чехами, шотландцы в этот же день встретятся с хорватами.
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После двух туров Англия делит лидерство с Чехией в группе D - команды набрали по 4 очка. У Шотландии и Хорватии по одному баллу.
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