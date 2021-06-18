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Еще одни нули на Евро-2020: Англия и Шотландия сыграли вничью

19.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Футболисты сборной Англии сыграли вничью против команды Шотландии в матче чемпионата Европы, сообщает Sputnik.

Встреча второго тура в группе D Англия - Шотландия состоялась в пятницу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Соперники разошлись миром - 0:0. 

Интересно, что это вторая нулевая ничья на Евро-2020. 14 июня в поединке группы Е Испания и Швеция также не смогли ни разу поразить ворота друг друга.

Ранее в квартете D прошла встреча сборных Чехии и Хорватии. Игра завершилась со счетом 1:1

После двух туров по четыре очка набрали сборные Чехии и Англии, в активе сборных Хорватии и Шотландии по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа англичане 22 июня сыграют с чехами, шотландцы в этот же день встретятся с хорватами.

 
Теги: Минск
 
 
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После двух туров Англия делит лидерство с Чехией в группе D - команды набрали по 4 очка. У Шотландии и Хорватии по одному баллу.
 
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