Оскар Де Ла Хойя возвращается на ринг спустя 13 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Чемпион мира по боксу в шести весовых категориях и олимпийский чемпион Игр в Барселоне американец Оскар Де Ла Хойя проведет бой против экс-чемпиона UFC бразильца Витора Белфорта, пишет Boxingscene.

Слухи о возобновлении карьеры Де Ла Хойи появились в марте этого года. Тогда сам экс-боксер заявил о готовности вновь выйти на ринг 3 июля . Сообщалось, что соперников американца станет известный боец UFC, но его имя не называлось.

Сегодня стало известно, что 48-летний Де Ла Хойя сразится с Белфортом 11 сентября в Лас-Вегасе. Поединок, который состоится по правилам бокса, будет выставочным.

"Я готов вернуться на ринг. Не испытываю ничего, кроме крайнего уважения к такому чемпиону, как Витор Белфорт. Для меня было невероятно важно, чтобы мое возвращение состоялось именно в эту дату, поскольку она представляет собой такой важный момент в истории для меня, моих болельщиков. Это событие для всех тех, кто имеет связи и корни в Мексике", — отметил Де Ла Хойя.

В свою очередь, Белфорт отметил, что ему будет снова приятно представлять ММА. "Это будет война, и битва, о которой будут говорить мои дети. Это наверняка войдет в историю спортивных единоборств" — заявил Белфорт.

Де Ла Хойя не дрался с 2008 года. Он завоевал 11 титулов чемпиона мира в шести весовых категориях. На его счету 39 побед (30 - нокаутом), он потерпел шесть поражений.

44-летний Белфорт является чемпионом UFC в полутяжелом весе и третьим по количеству нокаутов в промоушене. Бразилец не выступал в смешанных единоборствах с 2018 года.

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