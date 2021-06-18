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Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине

19.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. В трехсетовом матче экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) одолела американку Джессику Пегулу (26) и вышла в 1/2 финала теннисного турнира в Берлине, сообщает Sputnik.

Первый сет Азаренко провела мощно и уверенно, обыграв соперницу со счетом 6:2. Во втором Пегула стала действовать более собрано и агрессивно – сет завершился в ее пользу - 7:5. Затем инициативой вновь завладела белоруска, которая довела матч до победы – 6:4. Матч продолжался час сорок девять минут.

Ранее выступление на турнире завершила белоруска Арина Соболенко (4). Она уступила американке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.

Накануне Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в полуфинал парного разряда берлинского турнира. В матче 1/4 финала белорусский дуэт обыграл пару Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США) со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале белоруски будут соперничать с канадско-мексиканской парой Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос.

28 июня в Лондоне стартует последний турнир большого шлема перед Олимпийскими играми в Токио.

По мнению специалистов, Арина Соболенко и Виктория Азаренко решительно настраиваются именно на Олимпиаду в Японии, где имеют реальный шанс успешно выступить как по одиночке, так и в паре.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом сете казалось, что белоруска сумеет легко справиться с соперницей, однако американка дала Виктории настоящий бой.
 
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