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"Тоттенхэм" и Гаттузо договорились о контракте

19.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо согласовал контракт с лондонским футбольным клубом "Тоттенхэм", пишет журналист Николо Скира.

"Шпоры" остались без главного тренера после увольнения в апреле Жозе Моуринью. Временно руководство командой взял на себя Райан Мэйсон.

СМИ ранее писали, что "Тоттенхэм" договорился с экс-главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой. Но переход не состоялся из-за финансовых разногласий.

По информации источника, лондонскую команду возглавит Гаттузо. Контракт со специалистом, который ранее покинул "Фиорентину", проработав там всего 23 дня, будет рассчитан до 2023 года. Зарплата итальянца составит 2,5 миллиона евро в год.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в ближайшее время.

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Теги: Минск
 
 
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"Шпоры" ищут нового тренера после увольнения весной Жозе Моуринью, в настоящее время команду возглавляет Райан Мэйсон.
 
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