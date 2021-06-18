|
Белорусские баскетболистки проиграли сборной Словакии на чемпионате Европы
19.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Во втором матче чемпионата Европы по баскетболу женская сборная Беларуси уступила команде Словакии. Встреча завершилась со счетом 58:54 в пользу словачек.
Лучшей в составе белорусок была Алекс Бентли, которая набрала 17 очков. На ее счету также три подбора и четыре результативных паса.
На старте чемпионата белоруски обыграли испанок – 53:51. В заключительном туре подопечные Натальи Трофимовой встретятся с командой Швеции. Матч состоится 20 июня.
Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые и третьи места, 21 июня проведут матчи за попадание в 1/4 финала.
Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы – 26 июня, финальный матч за бронзовые награды состоится 27 июня.
Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 17 по 27 июня в Испании и Франции, сборные которых освобождены от квалификации.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 17 по 27 июня в Испании и Франции, на старте турнира белоруски обыграли испанок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)