Белорусские баскетболистки проиграли сборной Словакии на чемпионате Европы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Во втором матче чемпионата Европы по баскетболу женская сборная Беларуси уступила команде Словакии. Встреча завершилась со счетом 58:54 в пользу словачек.

Лучшей в составе белорусок была Алекс Бентли, которая набрала 17 очков. На ее счету также три подбора и четыре результативных паса.

На старте чемпионата белоруски обыграли испанок – 53:51. В заключительном туре подопечные Натальи Трофимовой встретятся с командой Швеции. Матч состоится 20 июня.

Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые и третьи места, 21 июня проведут матчи за попадание в 1/4 финала.

Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы – 26 июня, финальный матч за бронзовые награды состоится 27 июня.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 17 по 27 июня в Испании и Франции, сборные которых освобождены от квалификации.

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