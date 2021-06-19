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Гомельский БЧ сравнял счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

19.06.2021 16:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ сравнял счет в серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором матче гомельчане одолели гостей из минской "Столицы" с минимальным перевесом - 3:2 (2:1). В первом поединке, состоявшемся 15 июня в минском дворце спорта "Уручье", гомельчане трижды вели в счете, но не смогли удержать преимущество и основное время завершилось вничью - 3:3. В овертайме никому не удалось отличиться, а в серии послематчевых пенальти успех сопутствовал "Столице" - 5:3. Таким образом, решающий поединок "бронзовой" серии до двух побед состоится 23 июня в Минске.

В первом матче финальной серии за золото 32-го национального первенства по мини-футболу действующий чемпион страны оршанский "Витэн" победил на своей площадке гомельский ВРЗ со счетом 5:3. Вторая встреча серии до трех викторий одной из команд состоится завтра в Гомеле, третья пройдет 24 июня в Орше.

В полуфинальной серии "Витэн" трижды подряд обыграл гомельский БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. В нынешнем первенстве оршанская команда одержала виктории во всех проведенных встречах: 22 - в регулярном сезоне и 5 - в матчах плей-офф. Для "Витэна" это будет седьмой финал, в четырех он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Обе нынешние медальные серии являются повторением прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ 3:2, а обладателем бронзы стала...
 
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