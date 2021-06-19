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Екатерина Галкина объявила о завершении спортивной карьеры в художественной гимнастике
19.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении спортивной карьеры. Девушка сделала это через пост на своей странице в соцсети Instagram. Напомним, грация завоевала 4 серебряных и 1 бронзовую медали на чемпионатах мира, становилась многократным призером этапов Кубка планеты, континентальных форумов и Европейских игр. Также Екатерина была участницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Галкина выступит с показательным номером на грядущем этапе Кубка мира, который пройдет на "Минск-Арене" с 2 по 4 июля. Что касается летних Игр в Японии, то теперь на две неименные лицензии в личном многоборье претендуют Алина Горносько и Анастасия Салос.
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Белорусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении спортивной карьеры. Девушка сделала это через пост на своей странице в соцсети Instagram. Напомним,...
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