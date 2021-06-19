Екатерина Галкина объявила о завершении спортивной карьеры в художественной гимнастике

Источник материала: БT

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении спортивной карьеры. Девушка сделала это через пост на своей странице в соцсети Instagram. Напомним, грация завоевала 4 серебряных и 1 бронзовую медали на чемпионатах мира, становилась многократным призером этапов Кубка планеты, континентальных форумов и Европейских игр. Также Екатерина была участницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Галкина выступит с показательным номером на грядущем этапе Кубка мира, который пройдет на "Минск-Арене" с 2 по 4 июля. Что касается летних Игр в Японии, то теперь на две неименные лицензии в личном многоборье претендуют Алина Горносько и Анастасия Салос.