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Второе поражение сборной Беларуси в Евролиге по пляжному футболу

19.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе поражение на стартовом этапе очередного розыгрыша Евролиги в Португалии. В поединке второго тура предварительной группы С наша команда уступила россиянам 3:5. Сегодня парни Николаса Альварадо завершат первый этап матчем с командой Турции. Стартовый свисток прозвучит в 17:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе поражение на стартовом этапе очередного розыгрыша Евролиги в Португалии. В поединке второго тура...
 
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