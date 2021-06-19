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Англия и Шотландия разыграли безголевую ничью в Евро-2020 по футболу
19.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Принципиальнейшее футбольное противостояние, которое принимала легендарная арена "Уэмбли", завершилось безголевой ничьей. Сборные Англии и Шотландии в рамках второго тура группового раунда Евро-2020 голов забить не смогли. В турнирной таблице группы D в лидерах чехи и англичане - у обеих команд по 4 балла. У хорватов и шотландцев по одному набранному очку.
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Принципиальнейшее футбольное противостояние, которое принимала легендарная арена "Уэмбли", завершилось безголевой ничьей. Сборные Англии и Шотландии в рамках...
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