Франзузы и венгры сыграли вничью на Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн - Sputnik. Сборные Венгрии и Франции не смогли выявить победителя вматче чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая прошла в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", завершилась со счетом 1:1, сообщает Sputnik.

У венгров отличились Отилла Фиоло (в добавленное время первого тайма), у французов – Антуан Гризманн.

На старте Евро-2020 действующие чемпионы мира французы обыграли в Мюнхене сборную Германии со счетом 1:0. Победа получилась за счет автогола Матса Хуммельса.

Венгры в первом матче уступили чемпионам Европы португальцам со счетом 0:3, пропустив все три мяча в концовке матча.

Сегодня в группе F состоится еще один матч: в 19.00 португальцы сыграют против сборной Германии.

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