Виктория Азаренко не попала в финал теннисного турнира в Берлине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Белоруска Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал одиночного разряда в турнире категории WTA-500 в Берлине, передает корреспондент Sputnik.

Азаренко, которая сейчас занимает 16-ю строчку мирового рейтинга, уступила в полуфинале в двух партиях российской теннисистке Людмиле Самсоновой (106 номер рейтинга) - 4:6, 2:6.

До этого белоруска переиграла в турнире двух представительниц Германии Андреа Петкович - 6:4, 7:6 (7:2) и Ангелику Кербер - 6:3, 7:5, в четвертьфинале победила американку Джессику Пегулу - 6:2, 5:7, 6:4.

В субботу белорусский дуэт играет еще один матч. Виктория Азаренко и Арина Соболенко встречаются на корте с канадско-мексиканским тандемом Шэрон Фичмен - Джулиана Олмос.

Турнир в Берлине с призовым фондом $565,5 тысяч долларов завершится 20 июня.