ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктория Азаренко не попала в финал теннисного турнира в Берлине

19.06.2021 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Белоруска Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал одиночного разряда в турнире категории WTA-500 в Берлине, передает корреспондент Sputnik. 

Азаренко, которая сейчас занимает 16-ю строчку мирового рейтинга, уступила в полуфинале в двух партиях российской теннисистке Людмиле Самсоновой (106 номер рейтинга) - 4:6, 2:6. 

До этого белоруска переиграла в турнире двух представительниц Германии Андреа Петкович - 6:4, 7:6 (7:2) и Ангелику Кербер - 6:3, 7:5, в четвертьфинале победила американку Джессику Пегулу - 6:2, 5:7, 6:4.

В субботу белорусский дуэт играет еще один матч. Виктория Азаренко и Арина Соболенко встречаются на корте с канадско-мексиканским тандемом Шэрон Фичмен - Джулиана Олмос.

Турнир в Берлине с призовым фондом $565,5 тысяч долларов завершится 20 июня.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка не смогла переиграть в полуфинальном матче 106-ю ракетку мира россиянку Людмилу Самсонову.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктория Азаренко не смогла выйти в финал турнира в Берлине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by