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Виктория Азаренко не попала в финал теннисного турнира в Берлине
19.06.2021 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Белоруска Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал одиночного разряда в турнире категории WTA-500 в Берлине, передает корреспондент Sputnik.
Азаренко, которая сейчас занимает 16-ю строчку мирового рейтинга, уступила в полуфинале в двух партиях российской теннисистке Людмиле Самсоновой (106 номер рейтинга) - 4:6, 2:6.
До этого белоруска переиграла в турнире двух представительниц Германии Андреа Петкович - 6:4, 7:6 (7:2) и Ангелику Кербер - 6:3, 7:5, в четвертьфинале победила американку Джессику Пегулу - 6:2, 5:7, 6:4.
В субботу белорусский дуэт играет еще один матч. Виктория Азаренко и Арина Соболенко встречаются на корте с канадско-мексиканским тандемом Шэрон Фичмен - Джулиана Олмос.
Турнир в Берлине с призовым фондом $565,5 тысяч долларов завершится 20 июня.
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Белорусская теннисистка не смогла переиграть в полуфинальном матче 106-ю ракетку мира россиянку Людмилу Самсонову.
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