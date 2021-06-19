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Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила турок в матче Евролиги

19.06.2021 19:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победой завершила стартовый этап очередного розыгрыша Евролиги в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче предварительной группы С подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили команду Турции со счетом 8:2. Это позволило им занять 3-е место вслед за Испанией и Россией и вместе с ними пробиться в Суперфинал. В двух стартовых турах белорусы потерпели поражения от фаворитов. Испанцам они уступили с результатом 3:6, а россиянам - со счетом 3:5. Суперфинал Евролиги, в котором сыграют 8 лучших команд по итогам первого этапа, пройдет 9-12 сентября в Португалии.

На следующей неделе, с 21 по 27 июня, сборная Беларуси также в Назаре попытается завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира. В квалификационной группе соперниками белорусской сборной будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. По итогам европейской квалификации пропуска в Москву получат четыре команды. Финальная часть планетарного форума с участием 16 лучших сборных со всех континентов пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заключительном матче предварительной группы С  подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили команду Турции со счетом 8:2.
 
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