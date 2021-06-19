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Определились победители четвертого дня чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

19.06.2021 20:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители четвертого дня чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонках мужских байдарок-двоек на дистанции 500 м не было равных Владиславу Литвинову и Дмитрию Натынчику, которые защищают цвета команд Могилевской области и Минска соответственно. Итоговое время победителей – 1 мин. 27,371 сек. Второе место у Никиты Борикова и Олега Юрени, выступающих за сборные Гомельской и Брестской областей – 1 мин. 27,671 сек. Бронза на счету Павла Медведева и Виталия Белько (Гомельская/Минская области) – 1 мин. 29,203 сек.

В аналогичном виде программы у женщин золото выиграли  Ольга Худенко и Марина Литвинчук из Гомельской области. Их результат на финише – 1 мин. 38,414 сек. Вторая позиция в итоговом протоколе у Инны Савчук и Владиславы Скригановой (Гродненская и Гомельская области) – 1 мин. 41,237 сек.  Третье место заняли Елизавета Вилькова и Алина Свита (Гомельская и Гродненская области) – 1 мин. 41,874 сек.

В состязаниях мужских каноэ-двоек на 500 м победу праздновали минчанин Максим Крысько и Денис Махлай из Могилевской области. Их итоговое время –  1 мин. 38,841 сек. Второе место оставили за собой Никита Рудевич (Гроденская область) и Виталий Осецкий (Могилевская область) – 1 мин. 38,961 сек. Замкнули тройку сильнейших Владислав Полешко и Матвей Шалак из Минской области – 1 мин. 40,380 сек.

В стартах женских каноэ-двоек на 200 м виктория досталась Елене Ноздревой и Надежде Макарченко, которые дали зачетные очки командам Гомельской и Могилевской областей соответственно. Время победительниц на финише – 44,422 сек. Дуэт из Минска Анастасия Кудряшова и Анастасия Гаврук заняли второе место – 44,759 сек. Экипаж Александры Каллаур и Ирины Вихрук из Брестской области занял третью позицию в итоговом протоколе – 44,819 сек.

В стартах мужских каноэ-одиночек на 200 м дистанции не было равных Артему Козырю из Минской области – 39,234 сек. Серебро выиграл Виталий Осецкий из Могилевской области – 39,969 сек. Бронза также у представителя Могилевской области Станислава Савельева – 40,274 сек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В гонках мужских байдарок-двоек на дистанции 500 м не было равных Владиславу Литвинову и Дмитрию Натынчику, которые защищают цвета команд Могилевской области и...
 
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