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Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе

19.06.2021 20:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Витебской области Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 117 км титулованная спортсменка преодолела за 3 ч. 24 мин 53 сек., заработав 25 очков. На второй позиции финишировала минчанка Анна Терех, на счету которой 20 пунктов. Третье место у еще одной спортсменки из Минска Алины Абраменко – 16 очков. Стоит отметить, что все медалистки защищают цвета велосипедного клуба “Минск”.

Среди девушек до 23-х лет трио сильнейших составили Алина Абраменко Ангелина Краско и Оксана Соловьева.

У мужчин в аналогичном виде программы пришлось преодолеть расстояние 169, 1 км. Победу праздновал Станислав Божков (Витебская область)  – 4 ч.05 мин. 58 сек. Второе место с аналогичным временем занял Марк Гринкевич (Гродненская область). Третья ступень пьедестала осталась за Евгением Соболем из Брестской области.

В зачете спортсменов до 23-х лет победил Марк Гринкевич. Второе место у Дениса Марчука (Брестская область). Третья позиция осталась за минчанином Павлом Турченко.

Тем временем, Международная федерация велоспорта (UCI) опубликовала протоколы чемпионата Беларуси в гонках с раздельным стартом. Было принято решение разделить результаты спортсменов выступающих в разделе U-23 и элиту.

Таким образом, бронзовым призером соревнований у женщин в "разделке" стала Марина Зуева. Опередить известную своими выступлениями в конькобежном спорте спортсменку смогли лишь Татьяна Шаракова и Анна Терех. У мужчин третье место занял Евгений Соболь. Второе место осталось за Станиславом Божковым, а чемпионство за Евгением Корольком.-0- 

 
Теги: Минск
 
 
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Дистанцию 117 км титулованная спортсменка преодолела за 3 ч. 24 мин 53 сек., заработав 25 очков. На второй позиции финишировала минчанка Анна Терех, на счету которой 20...
 
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