Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ обыграли столичное "Динамо" с результатом 2:0 в центральном поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на поле главной спортивной арены страны, борисовчане вышли вперед на 36-й минуте после точного удара своего лучшего снайпера Максима Скавыша. После перерывы динамовцы очень хотели отыграться, но их атаки так и не увенчались успехом. Гости не собирались отсиживаться в обороне и в середине второго тайма Неманья Милич увеличил их преимущество, поставив точку в этой встрече. Это пятая подряд виктория команды Виталия Жуковского в нынешнем первенстве.

Лидер чемпионата страны солигорский "Шахтер" одержал свою 13-ю победу кряду, разгромив на выезде футболистов "Слуцка" - 4:1.

Результаты остальных встреч:

"Витебск" - "Рух" (Брест) - 0:0, "Динамо" (Брест) - "Сморгонь" - 2:2, "Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 2:2, "Гомель" - "Ислочь" (Минский район) - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Спутник" (Речица) - 2:0.

Турнирное положение после 13 туров: "Шахтер" - 39 очков, БАТЭ - 32, "Рух" - 25, "Гомель" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Динамо" (Брест) - 19, "Витебск" - 19, "Торпедо-БелАЗ" - 17, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня

"Сморгонь" - "Гомель", "Славия" - "Энергетик-БГУ", "Шахтер" - "Динамо" (Брест).

27 июня

"Ислочь" - "Минск", "Рух" - "Слуцк", БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ".

28 июня

"Спутник" - "Витебск", "Неман" - "Динамо" (Минск).-0-