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"Бавария" заинтересовалась голландцем Дюмфрисом

20.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Руководство мюнхенской "Баварии" проявляет интерес к защитнику сборной Нидердандов Дензелу Дюмфрису, пишет Sky Sport Germany.

Мюнхенцы внимательно следят за 25-летним футболистом на Евро-2020. Дюмфрис на турнире забил два гола в двух матчах – команде Украины (3:2) и Австрии (2:0). По итогам этих встреч он признался лучшим игроком.

В настоящее время голландец выступает за ПСВ, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 16 миллионов евро. 

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Дюмфрис забил два гола и отдал шесть передач в 30 матчах.

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Теги: Минск
 
 
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25-летний голландец дважды признавался лучшим игроком матча на нынешнем чемпионате Европы по футболу.
 
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