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Азаренко и Соболенко вышли в финал парного разряда турнира в Берлине

20.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют в финале парного разряда турнира в Берлине.

В субботу в полуфинальном матче турнира ВТА в Берлине состоялись полуфинальные поединки женского парного разряда. Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко, посеянные  под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем из Шэрон Финчес и Джулианы Олмос — 7:5, 3:6, 10:6.

В воскресном финале против белорусок на корт выйдут американка Николь Меликар и голландка Деми Схюрс, начало матча в 13.00.

Ранее в субботу Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал одиночного разряда в турнире категории WTA-500 в Берлине, уступив в двух партиях российской теннисистке Людмиле Самсоновой - 4:6, 2:6. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскому теннисному дуэту предстоит поединок с американкой Николь Меликар и француженкой Деми Схюрс, матч пройдет в воскресенье на стадионе имени Штеффи Граф...
 
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Азаренко и Соболенко вышли в финал парного разряда турнира в Берлине
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