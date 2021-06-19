Азаренко и Соболенко вышли в финал парного разряда турнира в Берлине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют в финале парного разряда турнира в Берлине.

В субботу в полуфинальном матче турнира ВТА в Берлине состоялись полуфинальные поединки женского парного разряда. Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко, посеянные под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем из Шэрон Финчес и Джулианы Олмос — 7:5, 3:6, 10:6.

В воскресном финале против белорусок на корт выйдут американка Николь Меликар и голландка Деми Схюрс, начало матча в 13.00.

Ранее в субботу Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал одиночного разряда в турнире категории WTA-500 в Берлине, уступив в двух партиях российской теннисистке Людмиле Самсоновой - 4:6, 2:6.