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Азаренко и Соболенко вышли в финал парного разряда турнира в Берлине
20.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют в финале парного разряда турнира в Берлине.
В субботу в полуфинальном матче турнира ВТА в Берлине состоялись полуфинальные поединки женского парного разряда. Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко, посеянные под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем из Шэрон Финчес и Джулианы Олмос — 7:5, 3:6, 10:6.
В воскресном финале против белорусок на корт выйдут американка Николь Меликар и голландка Деми Схюрс, начало матча в 13.00.
Ранее в субботу Виктория Азаренко не смогла
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Белорусскому теннисному дуэту предстоит поединок с американкой Николь Меликар и француженкой Деми Схюрс, матч пройдет в воскресенье на стадионе имени Штеффи Граф...
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