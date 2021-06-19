Два автогола помогли Германии обыграть Португалию на Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Сборная Португалии забила четыре гола в матче второго тура группы F против сборной Германии на Евро-2020, про этом два из них - в свои ворота, итоговый счет матча - 4:2 в пользу немцев.

Счет открыл Криштиану Роналду – на 15-й минуте капитан португальцев отправил мяч в ворота соперников, через 20 минут немцы сравняли счет – после удара Госенса мяч перенаправил в свои ворота Рубен Диаш. Еще через 2 минуты случился второ автогол, оформленный португальцем Рафаэлом Геррейру.

Таким образом сборная Португалии установила уникальный антирекорд, забив два автогола подряд в одном матче на чемпионате мира или Европы.

На 51-й минуте Германия закрепила преимущество голом Кая Хаверца. И еще через девять минут четвертым голом в португальские ворота отличился Робин Госенс.

Португальцы ответили голом Диогу Жоты на 67-й минуте.

После двух игр Германия набрала 3 очка и идет на втором месте в так называемой "группе смерти". Португальцы с 3 баллами занимают третью строчку в таблице. Далее немцам предстоит поединок с венграми, а Португалия будет играть с Францией.

Ранее в субботу сборные Венгрии и Франции не смогли выявить победителя в матче чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая прошла в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", завершилась со счетом 1:1.