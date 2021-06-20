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На церемонию открытия Олимпиады в Токио планируют допустить 20 тыс. человек

20.06.2021 12:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы предстоящей летней Олимпиады в Токио планируют допустить на церемонию открытия около 20 тыс. человек, сообщает японское агентство Kyodo.

Причем в указанное количество включены как зрители, так и люди, связанные с организацией Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проводиться с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Ожидается, что местные зрители на соревнования будут допущены с определенными оговорками: их число на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено.

В то же время власти не исключают, что запретят допуск зрителей в случае очередного ухудшения эпидемической ситуации в стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причем в указанное количество включены как зрители, так и люди, связанные с организацией Игр.
 
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