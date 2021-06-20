Сегодня станет известен второй участник плей-офф на Евро-2020

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Заключительные матчи группового этапа в квартете А. Кто станет вторым участником плей-офф на Евро-2020, узнаем уже сегодня. В центральном поединке встретятся сборные Италии и Уэльса, аппенинцы уже гарантировали себе место в нокаут-раунде, валийцам же хватит и балла, чтобы гарантировать второе место.

Параллельно начнется противостояние между сборными Швейцарии и Турции, за ним следите в прямом эфире телеканала "Беларусь 2" . Победа в этой встрече может принести "крестоносцам" заветную путевку в игры на выбывание. Обе игры стартуют в 19 часов.