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Сегодня станет известен второй участник плей-офф на Евро-2020
20.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Заключительные матчи группового этапа в квартете А. Кто станет вторым участником плей-офф на Евро-2020, узнаем уже сегодня. В центральном поединке встретятся сборные Италии и Уэльса, аппенинцы уже гарантировали себе место в нокаут-раунде, валийцам же хватит и балла, чтобы гарантировать второе место.
Параллельно начнется противостояние между сборными Швейцарии и Турции, за ним следите в прямом эфире телеканала
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Заключительные матчи группового этапа в квартете А. Кто станет вторым участником плей-офф на Евро-2020, узнаем уже сегодня. В центральном поединке встретятся сборные...
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