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Сегодня станет известен второй участник плей-офф на Евро-2020

20.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Заключительные матчи группового этапа в квартете А. Кто станет вторым участником плей-офф на Евро-2020, узнаем уже сегодня. В центральном поединке встретятся сборные Италии и Уэльса, аппенинцы уже гарантировали себе место в нокаут-раунде, валийцам же хватит и балла, чтобы гарантировать второе место.

Параллельно начнется противостояние между сборными Швейцарии и Турции, за ним следите в прямом эфире телеканала "Беларусь 2". Победа в этой встрече может принести "крестоносцам" заветную путевку в игры на выбывание. Обе игры стартуют в 19 часов.

 
 
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Заключительные матчи группового этапа в квартете А. Кто станет вторым участником плей-офф на Евро-2020, узнаем уже сегодня. В центральном поединке встретятся сборные...
 
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