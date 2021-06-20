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Поединок Беларусь - Швеция заключительного тура группового этапа ЧЕ по баскетболу - в 15:50 на "Беларусь 5"
20.06.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Важный матч для женской сборной Беларуси по баскетболу. Победа в игре против Швеции в заключительном туре группового этапа гарантирует белорускам выход в следующий этап на чемпионате Европы. Интересно, что на данный момент у всех команд квартета А по 3 балла, и только лучшая сборная четверки шагнет напрямую в четвертьфинал континентального форума. Пока это команда Испании, еще 2 коллектива поборются за это право в квалификации. За ключевым поединком Беларусь - Швеция следим на телеканале
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Поединок Беларусь - Швеция заключительного тура группового этапа ЧЕ по баскетболу - в 15:50 на "Беларусь 5"
Важный матч для женской сборной Беларуси по баскетболу. Победа в игре против Швеции в заключительном туре группового этапа гарантирует белорускам выход в...
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