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Белоруски Азаренко и Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде

20.06.2021 14:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде.

В полуфинале белоруски, посеянные под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем из Шэрон Финчес и Джулианы Олмос – 7:5, 3:6, 10:6.

В финале они обыграли дуэт Николь Меличар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) - 4:6, 7:5, 10:4.

В финал одиночного разряда этого турнира обе спортсменки пробиться не смогли.

 
Теги: Минск
 
 
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На пути к финалу белоруски, посеянные под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем.
 
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