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Белоруски Азаренко и Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде
20.06.2021 14:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн - Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде.
В полуфинале белоруски, посеянные под четвертым номером, в трех сетах
В финале они обыграли дуэт Николь Меличар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) - 4:6, 7:5, 10:4.
В финал одиночного разряда этого турнира обе спортсменки пробиться не смогли.
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На пути к финалу белоруски, посеянные под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем.
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