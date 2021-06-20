Белоруски Азаренко и Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде.

В полуфинале белоруски, посеянные под четвертым номером, в трех сетах переиграли канадско-мексиканский тандем из Шэрон Финчес и Джулианы Олмос – 7:5, 3:6, 10:6.

В финале они обыграли дуэт Николь Меличар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) - 4:6, 7:5, 10:4.

В финал одиночного разряда этого турнира обе спортсменки пробиться не смогли.