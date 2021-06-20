Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко стали победительницами парного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче белоруски обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меличар/Деми Схюрс - 4:6, 7:5, 10:4. Встреча продолжалась 1 ч 22 мин.

Ранее Виктория Азаренко и Арина Соболенко вместе никогда не добирались до финалов парного разряда на турнирах под эгидой WTA. С другими партнершами Азаренко выиграла 8 турниров, а Соболенко 5 раз побеждала в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.

На пути к финалу соревнований в немецкой столице Виктория Азаренко и Арина Соболенко выиграли у чешской пары Каролина Мухова/Каролина Плишкова - 6:1, 6:3, потом победили хорватско-американский тандем Петра Мартич/Шелби Роджерс - 6:3, 6:4, а в полуфинале одолели канадско-мексиканский дуэт Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос - 7:5, 3:6, 10:6.

В полуфинале одиночного разряда Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) проиграла российской теннисистке Людмиле Самсоновой (106) - 4:6, 2:6. До этого экс-первая ракетка мира обыграла двух представительниц Германии - Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2) и Ангелику Кербер (27) - 6:3, 7:5, а также американку Джессику Пегулу (26) - 6:2, 5:7, 6:4.

Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.

В финальном поединке одиночных соревнований Людмила Самсонова сегодня встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.-0-