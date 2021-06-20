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Баскетболистки Сербии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

20.06.2021 15:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии и французском Страсбурге сегодня завершается групповой этап 38-го женского чемпионата Европы по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче баскетболистки Сербии одержали свою третью подряд викторию в группе В, победив команду Черногории со счетом 87:75. Сербки заняли первое место и вышли в четвертьфинал. Позже в этом квартете итальянки будут соперничать с гречанками.

В группе С сборная Словении переиграла команду Боснии и Герцеговины с результатом 91:81. Также сегодня здесь сыграют сборные Бельгии и Турции.

Белорусские баскетболистки, выступающие в квартете А, сегодня завершат первый этап встречей с командой Швеции. В первом туре подопечные Натальи Трофимовой сенсационно одержали победу над чемпионками континента испанками - 53:51, а потом неожиданно уступили сборной Словакии - 58:54. Шведские баскетболистки сначала разгромили словачек - 74:57, а затем проиграли испанской сборной со счетом 55:76.

После завершения группового этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В первом матче баскетболистки Сербии одержали свою третью подряд викторию в группе В, победив команду Черногории со счетом 87:75.
 
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