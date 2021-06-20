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Азаренко и Соболенко победили в парном разряде на турнире в Берлине

20.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Первый совместный титул лучших теннисисток Беларуси! Виктория Азаренко и Арина Соболенко побеждают на турнире в Берлине в парном разряде. В финальном поединке наш дуэт справился с первыми сеяными - американкой Николь Меличар и нидерландкой Деми Схюрс. Уступив в первой партии 4:6, Азаренко и Соболенко взяли реванш во второй - 7:5 и более чем уверенно справились с соперницами в решающей - 10:4.

Азаренко и Соболенко в паре сыграли впервые за два года. Сейчас этот тандем готовится к Олимпийским играм в Токио. И результат на турнире в столице Германии вселяет оптимизм перед главным стартом сезона.

 
 
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Первый совместный титул лучших теннисисток Беларуси! Виктория Азаренко и Арина Соболенко побеждают на турнире в Берлине в парном разряде. В финальном поединке наш...
 
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Белоруски Азаренко и Соболенко выиграли турнир в Берлине в парном разряде
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