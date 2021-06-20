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ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

20.06.2021 16:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ нанес первое поражение оршанскому "Витэну" в 32-м чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане во втором поединке финальной серии за золотые медали одолели на своей арене действующих чемпионов страны с результатом 3:2. До этого оршанский "Витэн" одержал победы во всех 28 проведенных встречах нынешнего первенства. В первой игре за золото оршанцы выиграли у ВРЗ у себя дома со счетом 5:3. Третий матч серии до трех побед пройдет 24 июня в Орше.

В борьбе за бронзовые награды пока также паритет: в первой игре спортсмены "Столицы" одолели в Минске гомельский БЧ в серии послематчевых пенальти - 5:3 (игровое время - 3:3), а потом в Гомеле железнодорожники взяли реванш - 3:2. Таким образом, решающий поединок "бронзовой" серии до двух побед состоится 23 июня в Минске.

В полуфинальной серии "Витэн" трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. Для "Витэна" это седьмой финал, в четырех из них он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ - 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня гомельчане во втором поединке финальной серии за золотые медали одолели на своей арене действующих чемпионов страны с результатом 3:2.
 
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