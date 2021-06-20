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Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истборне

20.06.2021 18:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (90-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира категории АТР-250 в британском Истборне с призовым фондом 547,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором квалификационном раунде белорус одолел в трехсетовом поединке австралийского теннисиста Макса Перселла (280) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1. В стартовом матче квалификации Илья Ивашко переиграл в двух партиях еще одного австралийца Джона Смита (350) - 6:4, 7:6 (7:3). Еще один белорус Егор Герасимов (76) освобожден от квалификации и завтра в матче 1/16 финала его соперником будет французский теннисист Жо-Вилфрид Тсонга (80).

На женском турнире категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $235 тыс. белоруска Юлия Готовко (267) также прошла в основную сетку, обыграв в квалификации бельгийскую теннисистку Кимберли Циммерманн (516) - 6:3, 6:3. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (16) стартует с 1/16 финала встречей с одной из победительниц квалификационного раунда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во втором квалификационном раунде белорус одолел в трехсетовом поединке австралийского теннисиста Макса Перселла (280) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1.
 
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